الهلال يتجاوز بايرن ميونخ عالميا

تجاوز الهلال نظيره بايرن ميونخ الألماني بعد الفوز الكاسح الذي حققه على حساب الحزم في الدوري السعودي.

ودوَّن الهلال انتصارا تاريخيا على الحزم بنتيجة 9-0 ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي أمس السبت، مسجلا أكبر فوز في حقبة الاحتراف بالمسابقة.

وعزز الهلال بذلك تربعه على الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي، كونه صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 43 هدفا.

فضلا عن ذلك، فإن الهلال فرض نفسه ثاني على المستوى العالمي، كثاني أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوريات المختلفة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويحلَّ الهلال وصيفا في هذه القائمة لفريق أيندهوفن الهولندي صاحب الـ45 هدفا، لكن "الزعيم" تفوق على بايرن ميونخ الألماني، الذي جاء ثالثا في هذه القائمة بـ43 هدفا أحرزها في البوندسليجا.

وجاء فينورد الهولندي في المركز الرابع بالتساوي مع النصر السعودي برصيد 39 هدفا لكل منهما، واحتل باير ليفركوزن المرتبة السادسة برصيد 37 هدفا.

أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في الدوريات عبر العالم هذا الموسم