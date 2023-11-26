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“الدفاع الجوي” تعلن عن وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر

26 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
وزارة الدفاع
وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع ممثلةً في قوات الدفاع الجوي اليوم الأحد عن طرح وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.

وتشمل الوظائف الشاغرة عددًا من التخصصات، منها:

• مهندس مدني

• مهندس ميكانيكي

• مهندس كهربائي

• فني صيانة

• فني تشغيل

وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة للوظائف هي:

• بكالوريوس في التخصصات الهندسية أو التقنية المطلوبة

• دبلوم في التخصصات الفنية المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم إلكتروني متاح في الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري، عبر هذا الرابط https://jobs.mod.gov.sa.