“الدفاع الجوي” تعلن عن وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر

أعلنت وزارة الدفاع ممثلةً في قوات الدفاع الجوي اليوم الأحد عن طرح وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.

وتشمل الوظائف الشاغرة عددًا من التخصصات، منها:

• مهندس مدني

• مهندس ميكانيكي

• مهندس كهربائي

• فني صيانة

• فني تشغيل

وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة للوظائف هي:

• بكالوريوس في التخصصات الهندسية أو التقنية المطلوبة

• دبلوم في التخصصات الفنية المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم إلكتروني متاح في الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري، عبر هذا الرابط https://jobs.mod.gov.sa.