صور| الضباب والغيوم يعانقان جبلي شدا الأعلى والأسفل

رسمت الغيوم والضباب لوحة من الجمال الرباني اليوم، على قمتي جبلي شدا الأسفل والأعلى الواقعين بين محافظتي المخواة وقلوة.

ويعد جبل شدا من أهم المعالم السياحية في قطاع تهامة بمنطقة الباحة، وينقسم لقسمين: جبل شدا الأعلى وهو جبل صخري مرتفع، يُعدّ أعلى جبل في سهل تهامة، بارتفاع 2200 متر عن مستوى سطح البحر, وتغلب على تضاريسه الصخور الملساء، فيما يبلغ ارتفاع جبل شدا الأسفل 1700 متر عن سطح البحر.

يُذكر أنّ الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثّل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالبًا ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف كثافته، فكلما زاد البخار كان الضباب أشدَّ كثافة.

ووثقت عدسة "واس" الضباب الذي غطّى قمم جبلي شدا الأعلى والأسفل، حيث رسم أجمل الأشكال الطبيعية.