وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب بفريق الخليج لكرة اليد

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجِّه بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الخليج لكرة اليد، بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية.

وتأهل الخليج إلى نهائي البطولة الآسيوية لليد المقامة في الكويت، بعد فوزه على نظيره القادسية الكويتي بنتيجة 30-29 في مباراة نصف النهائي، السبت، على صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي.

ويلتقي الخليج في نهائي البطولة مع العربي القطري الذي حقق الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 31- 30.

وكان الخليج قد تأهل إلى مباراة قبل النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات رغم أن مجموعته ضمت فرقًا قوية مثل النجمة والكويت.