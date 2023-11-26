دي بروين يغيب عن كأس العالم للأندية

تلقت جماهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية بشأن موقف نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين، من عودته للمشاركة مع الفريق.

ويفقد مانشستر سيتي جهود دي بروين منذ مطلع الموسم الحالي، بعد الإصابة التي تعرض إليها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق الإنجليزي حتى نوفمبر الجاري، حيث خضع لعملية جراحية في الركبة على إثرها.

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية، عن سؤاله بشأن، موعد عودته للمشاركة مع الفريق: "أمل في العودة قريبًا في أقرب وقت بعد أعياد الميلاد".

وبذلك لاعب وسط مانشستر سيتي عن المشاركة رفقة فريقه خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل، وتستضيفها المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية قد أفادت بأن دي بروين سيعود في بداية العام الجديد بعد تعافيه من الإصابة، إلا أن تصريحات اللاعب أكدت إمكانية عودته مع أواخر ديسمبر المقبل.

ويفتتح مانشستر سيتي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بداية من دور نصف النهائي للبطولة، حيث يواجه الفائز من مباراة فريقي ليون المكسيكي وأوراوا الياباني.