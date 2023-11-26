بعثة ‫الهلال‬ تغادر إلى ‫أوزبكستان وإصابة مفاجئة لنجم الفريق قبل مواجهة نافباخور

تغادر بعثة فريق الهلال مساء اليوم الأحد إلى "أوزبكستان" استعدادًا لمواجهة فريق "نافباخور الأوزبكي" يوم الثلاثاء المقبل

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي الهلال، التحق اللاعب "سالم الدوسري" ببعثة الفريق المغادرة مساء اليوم إلى "أوزبكستان"

وأوضحت الفحوصات إصابة "حسان" تمبكتي" في عضلة الساق الخلفية ؛ وذلك أثناء مجريات لقاء الفريق يوم أمس أمام فريق "الحزم".

فيما واصل الثنائي "محمد العويس وناصر الدوسري" برنامجيهما التأهيليين في العيادة وصالة الإعداد البدني بمقر النادي.

ويعقد المدير الفني "جورج جيسوس" وأحد اللاعبين في تمام الساعة السادسة من مساء الغد - بتوقيت أوزبكستان- مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن تحضيرات الفريق لـ"نافباخور".