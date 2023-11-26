الأخبار الاقتصادية

المديفر: منطقة الحدود الشمالية تضم 25% من الثروة المعدنية بالمملكة بقيمة 1.2 مليار ريال

26 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر إن منطقة الحدود الشمالية تضم 25% من الثروة المعدنية في المملكة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار ريال.

وأشار خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار إلى الميزة التنافسية بالمنطقة كبيرة بوجود الفوسفات، واستثمرت المملكة في البنية التحتية ما يزيد على 120 مليارًا لدعم ونجاح المشاريع.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على دراسة تمكين مشروع فوسفات 4، وفوسفات 5 بقيمة تقارب 80 مليارًا.

وبين أن المصانع في منطقة الحدود الشمالية ستكون أساسًا لبناء صناعة حديثة بمقومات واستثمارات ستزيد عن 220 مليارًا قبل نهاية عام 2035.