الجراح السعودي الفائز بـ”نوابغ العرب”: خبرتي جعلتني ابتكر أكثر من 5 جراحات قلبية جديدة

علق الطبيب الجراح السعودي هاني نجم، على فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب، ليكون أول من يفوز بهذه الجائزة العربية التي استحدثتها الإمارات مطلع 2023.

وقال في تصريحات لقناة "الإخبارية"، الأحد، إن خبرته جعلتنه يبتكر أكثر من 5 جراحات قلبية جديدة، مشيرًا إلى أن كثرة العمليات الجراحية التي أجراها أكسبته الشجاعة والثقة في تنفيذ الجراحات على الأطفال من بينهم جنين.

وأضاف: "عملت لسنوات طويلة لتطوير عمليات جراحة قلب الأطفال.. ومنها عملية خطيرة كمعالجة تشوهات واستئصال أورام".

بعد مسيرة علمية لافتة، امتدت لأكثر من 25 سنة في مجال جراحات قلب الأطفال، نجح الدكتور "هاني نجم" في انتزاع لقب النابغة، بعدما حظي بفوزه الأخير في جائزة نوابغ العرب، عن فئة الطب، لعام 2023، وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في تخصصه اللافت، فضلاً عن ابتكاراته العلمية في علاج أمراض القلب الخلقية.