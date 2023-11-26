ختام الأسبوع السوداني ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

عاش زوار موسم الرياض 2023، أجواء ممتعة ضمن فعاليات وعروض الأسبوع السوداني.

وشملت فعاليات وعروض الأسبوع السوداني حفلات غنائية لأشهر الفنانين السودانيين بأجمل الأغنيات التراثية مع تفاعل الزوار على أنغامها، إلى جانب العروض الاستعراضية.

وضمت الفعاليات تجارب ترفيهية عديدة، منها تعرف زوار موسم الرياض على أشهى الأكلات التقليدية، وأسماء وعادات اللبس في الثقافة السودانية وسط عيش تجربة التسوق للأزياء الشعبية، فيما يتمتع الأهالي وأطفالهم بالخيارات الترفيهية في الحديقة من ألعاب حماسية وتجارب تفاعلية كتجربة واحة الألوان، والألعاب الكرنفالية، ومغامرات أخرى.