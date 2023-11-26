الأمير فيصل بن سلطان رئيسًا للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية حتى 2025

انتخب الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسًا للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية (IESF) خلال الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة اليوم الأحد في مدينة بوسان الكورية.

وتمتد فترة رئاسة الأمير فيصل بن سلطان للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية حتى عام 2025.

الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية يُزكّي

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيسًا للاتحاد حتى عام 2025. pic.twitter.com/lTbhm4VKWC — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) November 26, 2023

وكان الأمير فيصل بن سلطان شغل منصب الرئيس المكلف للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في 3 أكتوبر 2023، خلفًا للرئيس السابق فلاد مارينيسكو.

من جانبه، قال الأمير فيصل بن سلطان إنه يتطلع لتقديم المزيد لمجتمع الرياضات الإلكترونية الدولي، وأن يجعل العاملين في اتحاد اللعبة من رواد القطاع فخورين بأنفسهم وقطاعهم.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، بوبان توتوفسكي، أن العاملين بالاتحاد وعشاق هذه الرياضة متشوقون لهذا الفصل الجديد في تاريخ الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، مع اقتراب النسخة القادمة من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض في عام 2024.