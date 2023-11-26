مستشار تسويق وإعلام اجتماعي: “تيك توك” أخطر تطبيق على أطفالنا

قال مستشار التسويق والإعلام الاجتماعي المهندس هاني رجب، إن "تيك توك" أخطر تطبيق على الأطفال.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن تطبيق "تيك توك" يسرق الوقت بغض النظر على المحتوى الذي يقدمه أولا.

وتابع: "تيك توك من الممكن أن يدخل الطفل في محتوى آخر، في اليوتيوب مثلا جيمع الفيديوهات المختارة على عمرك وعلى سنك، أما ف تيك توك فالأشياء المقترحة كارثية".