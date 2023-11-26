ما موقف الأندية السعودية قبل جولتي الحسم في دوري أبطال آسيا؟

تستعد الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا، الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء، لخوض الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات في البطولة.

ولم ينجح حتى اللحظة سوى العين الإماراتي بحسم تأهله إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، ما يجعل من الجولة الخامسة من منافسات الدور الأول نارية بامتياز.

ويسعى النصر لحسم تأهله والحفاظ على صدارته وكذلك الهلال، فيما يتطلع الاتحاد السعودي والشارقة الإماراتي إلى وضع قدم.

ويستقبل النصر بيرسيبوليس الإيراني، غدًا الإثنين، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن المجموعة الخامسة، حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وبرصيد 12 نقطة، بعد فوزه في جميع مبارياته، فيما يحتل بيرسيبوليس وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتميل الكفة تاريخيًا لمصلحة النصر، حيث واجه الأندية الإيرانية 18 مرة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 6 مباريات، وسجل هجومه 22 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا.

ويقدم النصر مستويات كبيرة ويحقق نتائج مميزة، في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويكفي أنه لم يخسر في آخر 19 مباراة، ويطمح إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً، قبل أن يفتح ملف الديربي أمام جاره الهلال في القمة المنتظرة يوم الجمعة المقبل.

أما بيرسيبوليس الذي لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات، 3 منها في الدوري، فيأمل تجاوز تلك النتائج السلبية والعودة بالنقاط الثلاث، أو على الأقل العودة بنقطة التعادل أملاً في التأهل كأحد أفضل ثلاثة في المركز الثاني في المجموعات الخمس.

من جانبه، يتطلع الهلال لفض شراكة الصدارة وحسم تأهله إلى الدور الثاني عندما يحل الثلاثاء المقبل ضيفا على نافباخور نامانجان الأوزبكي.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات وهو نفس رصيد نافباخور، لكن الهلال يتفوق بفارق الأهداف، وبحال فوزه، سيضمن الهلال الصدارة والتأهل معًا كونه ستكون المواجهات المباشرة أمام نافباخور لصالحه بعد أن تعادل معه ذهابا 1 - 1.

ويسعى الهلال للحفاظ على سلسلة انتصاراته هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

ويتسلح الهلال بالمعنويات العالية بعد فوزه بنتيجة 9 - 0 على حساب الحزم في الدوري المحلي، وهو الأكبر في تاريخ الدوري، ويسعى لتحقيق الفوز قبل التفرغ لمواجهة النصر في ديربي الرياض.

أما الاتحاد فيبحث عن النقاط الثلاث، لوضع قدمه في الدور الثاني عندما يواجه مضيفه إيه جي إم كاي الأوزبكي، على ملعب ميتالورغ بمدينة ألماليك الأوزبكية، ضمن المجموعة الثالثة.

ويتربع الاتحاد على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يقبع إيه جي في المركز الأخير بدون نقاط.

ويتفوق الاتحاد تاريخياً على الأندية الأوزبكية، حيث التقيا 19 مرة سابقة في جميع البطولات القارية، فاز الاتحاد في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وسجل هجومه 34 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

ورغم تراجع أداء الاتحاد في الفترة الأخيرة، إلا أن المهمة تبدو سهلة في ظل تواضع مضيفه، وبلا شك أن فوزه مع تعثر مطارديه بالتعادل في مواجهتهما المباشرة، تعني تأهله رسمياً للدور ثمن النهائي، ولهذا سيرمي بكل ثقله من أجل حسم المباراة لصالحه.

وضمن المجموعة ذاتها، يأمل القوة الجوية أن يتابع عروضه اللافتة عندما يحلّ ضيفًا على سباهان في ظل بقاء كل الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة، بحيث يتساوى الفريقان بسبع نقاط، وسيسعيان جاهدين لتعزيز آمالهما.

ويستضيف الشارقة الإماراتي السد القطري في مباراة مهمة ضمن المنافسة على صدارة المجموعة الثانية، إذ يتصدر الشارقة الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي و4 نقاط عن السد، ويأتي الفيصلي الأردني أخيرا بثلاث نقاط.

وسيكون الفوز هدف الشارقة الوحيد بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، ذلك أن أي تعثر سيهدد صدارته في حال فوز ناساف على مضيفه الفيصلي.

ويستضيف العين الإماراتي باختاكور الأوزبكي، بعدما ضمن تأهله إلى ثمن النهائي متصدرا للمجموعة الأولى، بينما يستضيف الفيحاء نظيره أهال التركمنستاني.

ويأتي الفيحاء في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، بينما يتفوق عليه أهال بفارق نقطة واحدة.