استشاري جراحة عامة: 3 أسباب ترفع معدلات السمنة في السعودية

كشف استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة أ.د عبد الله الضحيان، عن أسباب ارتفاع معدلات السمنة في المملكة.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن عدم وجود حصص رياضية كافية في المدارس بالنسبة للأولاد والبنات وانتشار المطاعم بما تحتوي عليه من منكهات وسكريات ودهنيات أعلى من المعدل العالمي يزيد من معدلات السمنة في المملكة.

وتابع: "استعمال الهاتف لفترات الكبيرة يزيد أيضا من معدلات السمنة".

وعن طرق القضاء على السمنة، أوضح: "يجب الحركة لمدة ساعة أو ساعة ونص،والالتزام بتناول 1500 سعر حراري يوميا، وشرب من 3 إلى 4 لترات من الماء يوميا والامتناع عن السكر الأبيض".