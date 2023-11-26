الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يستهل مشواره بالفوز على أبو سليم الليبي

استهل الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على ضيفه أبو سليم الليبي 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

ورغم أن الزمالك فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى الفريق الليبي، لكنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على المرمى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء حتى تمكن الزمالك من تسجيل هدف الفوز عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 73.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، فيما ظل فريق أبو سليم بلا رصيد.

وفي المباراة الثانية، فاز ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي على أكاديمية سوار الغيني بثنائية نظيفة.

وسجل ثنائية ساجرادا كل من ليبوا ولويس تاتي في الدقيقتين 35 و76.

وحصد ساجرادا أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة وظل فريق أكاديمية سوار بلا رصيد.