الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته بثلاثية أمام إيفرتون

واصل مانشستر يونايتد انتصاراته بعدما فاز على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل أليخاندرو جاراناتشو وماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنتوني مارسيال ثلاثية مانشستر يونايتد في الدقائق 3 و58 و75 على الترتيب.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي بعد أن فاز على لوتون تاون وفولهام في الجولتين الماضيتين، ليواصل صحوته.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، تضاعفت آلام إيفرتون في أول مباراة بعد إعلان خصم 10 نقاط من رصيده بسبب خرقه قواعد اللعب النظيف.

وتجمد رصيد الفريق الأزرق عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.