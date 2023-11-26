جاياردو يخطط للدفع بحجازي وجوتا والعبود أمام أجمك

يخطط الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، للدفع بالثلاثي عبدالرحمن العبود، والمصري أحمد حجازي، والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، في مباراة الفريق ضد أجمك أولماليك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ويحل الاتحاد ضيفًا على أجمك مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المدرب الأرجنتيني الذي يخوض مباراته القارية الأولى مع الاتحاد ينوي إعادة الثلاثي إلى التشكيل الأساسي.

ويشارك حجازي بقميص الاتحاد لأول مرة منذ الموسم الماضي، إذ تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كذلك ابتعد جوتا والعبود عن المشاركة مع العميد في الموسم الجاري بقرار من المدرب السابق نونو سانتو.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، إذ جمع 9 نقاط من 4 مباريات.

ويتفوق الاتحاد على سباها أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي ولكل منهما 7 نقاط.

بينما يأتي أجمك في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.