رودريجو وبيلينجهام يصعدان بريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا

قاد البرازيلي رودريجو والإنجليزي جود بيلينجهام فريقهما ريال مدريد للفوز على قادش بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني، ليعتلي الفريق الملكي صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت.

ورغم الغيابات التي عانى منها ريال مدريد، أحرز رودريجو هدفين في الدقيقتين 14 و46، فيما سجل بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة 74 ليفوز الفريق الأبيض.

وعزز بيلينجهام صدارته لقائمة هدّافي الدوري الإسباني برصيد 11 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين على الأقل عن أي لاعب آخر.

ولم يكن رودريجو ضمن التشكيلة الأساسية التي أعلن عنها كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قبل انطلاق اللقاء، لكن المدير الفني الإيطالي قرر الدفع به قبل لحظات من بداية المباراة عقب تعرض براهيم دياز، لآلام في المعدة.

وارتقى ريال مدريد إلى القمة برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا، لكن الأخير لديه فرصة للعودة إلى المركز الأول حال فاز على أتلتيك بيلباو غدًا الإثنين في ختام الجولة.

في المقابل، توقف رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز الـ16، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.