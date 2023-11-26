الدوري الإيطالي.. روما يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أودينيزي

استعاد إيه إس روما نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعدما هزم ضيفه أودينيزي بنتيجة 3-1 مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وجاء انتصار روما بعد أن تعادل مع جاره لاتسيو في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي.

ورفع روما رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 11 في المركز الـ16.

وتقدم روما عن طريق جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 20، قبل أن يدرك فلوريان توفان التعادل لأودينيزي في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 81 سجل باولو يبالا الهدف الثاني لروما، ثم أضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.