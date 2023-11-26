دعم معنوي قبل 10 سنوات أسهم في تأسيس طفلة جمعية لمرضى السرطان

رسالة قصيرة وزيارة دعم معنوي، كوّنت قصة نجاح كبيرة في عالم مواجهة سرطان الدم في المملكة.

قبل 10 سنوات، أرسلت الطفلة أسماء الرشيدي رسالة إلى أمير القصيم حينها فيصل بن بندر، ليفاجئها بزيارة استثنائية ويطمئن على صحتها.

بعد 10 سنوات، فوجئ أمير الرياض فيصل بن بندر خلال المؤتمر العملي للجمعيات الصحية الأهلية، بأسماء الرشيدي وقد كبرت وتعافت وأصبحت من محاربي المرض الخبيث، بل وكونت جمعية "بصمة تفاؤل" التي تُعنى بمرضى السرطان من الأطفال.

أسماء الرشيدي تؤكد أن للجمعية إنجازات في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينةً أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.