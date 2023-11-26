مالديني وفيا يروّجان لكأس العالم للأندية في جدة

زار الإيطالي باولو مالديني، والإسباني دافيد فيا محافظة جدة اليوم الأحد، بهدف الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المحافظة خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر المقبل.

والتقى مالديني وفيا الجماهير الرياضية، في موقع الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية على كورنيش جدة، وتناولا في حديثهما كأس البطولة وأبرز الذكريات، باعتبارهما من أبطالها السابقين.

وتهدف الجولة الترويجية التي انطلقت مرحلتها الثانية في منطقة الكورنيش، إلى تعزيز تفاعل الجماهير خلال الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم للأندية.

ويتم خلال الجولة عرض الكأس الأصلية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تتيح للجماهير خوض تجارب ممتعة والمشاركة في الأجواء الاحتفالية التي تشهدها مدينة جدة في إطار استعداداتها لاستضافة الحدث العالمي.

وقال مالديني "تسعدني رؤية هذه التحضيرات الاستثنائية الجارية لتنظيم نسخة مميزة من البطولة، حيث سبق لي عيش هذه التجربة وأدرك مدى شغف وحماسة الجمهور لها، وأثق أن بطولة كأس العالم للأندية ستقدم تجربة رائعة لجميع الجماهير والفرق المشاركة".

من جانبه، صرح فيا بقوله "يسعدني أن أتواجد هنا في جدة لتسليط الضوء على هذه النسخة من البطولة، أريد أن أعبر عن ثقتي بقدرة المملكة على تنظيم هذه البطولة الرائعة بأفضل صورة ممكنة، الجميع ينتظر رؤية المدرجات مليئة بعشاق كرة القدم".

وتستضيف جدة النسخة العشرين من كأس العالم للأندية على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة كل من الاتحاد (المستضيف)، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.