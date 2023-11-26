الرئيس الإسرائيلي: الهدنة ستمدد يوما إضافيا مقابل كل 10 رهائن

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، إن الهدنة مع حركة حماس في قطاع غزة، ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن يطلق سراحهم.

في السياق، أكد البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيا اليوم الأحد واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.