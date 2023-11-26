180 ألف زائر يومياً لفعاليات موسم الرياض

شهد موسم الرياض 2023 إقبالاً واسعاً منذ انطلاقه في 28 أكتوبر الماضي، حيث تجاوز عدد زواره 5 ملايين زائر، أي بمعدل 180 ألفا يوميا.

ويعود هذا الإقبال إلى تنوع الفعاليات والتجارب التي يقدمها الموسم، والتي تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

وتميز موسم الرياض بتزايد وتيرته الترفيهية وتصاعد أعداد زياراته منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، حيث شهد افتتاحه نزال أشرس رجل بحضور أعداد كبيرة من الزوار وشخصيات شهيرة من جميع أنحاء العالم.

ونجح الموسم خلال الفترة الماضية في تسجيل أعداد كبيرة من الزيارات، وتحقيق جملة من المنجزات، والتي تعكس نجاحه في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة للزوار.

ويتوقع أن تتضاعف زيارات الموسم خلال الفترات المقبلة تبعاً للفعاليات التي تتزايد يوماً بعد الآخر، حيث ينظم الموسم عدداً من المعارض والمهرجانات ونزالات الملاكمة، إضافةً إلى المعارض والمهرجانات والفعاليات المتنوعة.

ويحتفي موسم الرياض 2023، في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.