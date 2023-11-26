تقارير: سالم الدوسري يلحق بالديربي

أكدت تقارير صحفية محلية أن سالم الدوسري، نجم الهلال، سيلحق بمباراة ديربي الرياض ضد النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وكان الدوسري تعرض لـ3 إصابات دفعة واحدة في مباراة التعاون التي أقيمت ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

وأصيب اللاعب الدولي في الركبة وكاحل القدم فيما تورم إصبع قدمه.

وغاب الدوسري عن مباراتي منتخب السعودية ضد باكستان والأردن في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة، إضافة إلى مباراة الحزم في الدوري، ومن المقرر أن يغيب أيضًا عن مباراة نافباخور في دوري أبطال آسيا بعد غدٍ الثلاثاء.

وأشارت صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد إلى أن الدوسري سيعود إلى تدريبات الهلال وسيكون جاهزًا قبل مباراة النصر المقرر لها الجمعة المقبل في قمة الجولة 15 من دوري روشن.

وينتظر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الضوء الأخضر من الجهاز الطبي كي يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.