الدوري الإيطالي.. التعادل يخيّم على قمة يوفنتوس وإنتر ميلان

خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب "أليانز ستاديوم" في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس أولًا بهدف من توقيع دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 27 بعدما حوّل كرة عرضية أرضية من فيديريكو كييزا إلى داخل الشباك.

لكن إنتر ميلان لم ينتظر أكثر من 6 دقائق ليدرك التعادل بتوقيع لاوتارو مارتينيز، حيث استفاد المهاجم الأرجنتيني من تمريرة زميله ماركوس تورام.

المتعة مع إنتر.. الكرة من حارس المرمى إلى المرمى الآخر هجمة رائعة تنتهي بهدف للقناص لاوتارو بتمريرة من تورام#يوفنتوس_إنتر #ديربي_إيطاليا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/t5gamUW0P0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 26, 2023

ولم يغيّر التعادل من وضعية الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ ظل إنتر ميلان في الصدارة برصيد 32 نقطة، يليه يوفنتوس بـ30 نقطة.

لكن هذا التعادل يصب في مصلحة ميلان، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، حيث بقي في دائرة المنافسة رغم تحقيقه فوزًا واحدًا في آخر 5 مباريات.