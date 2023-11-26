سعيد بن رحمة ينتظر عرضًا من دوري روشن

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي، ينتظر عرضًا من أحد أندية دوري روشن للمحترفين للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" ذائعة الصيت في بريطانيا أن هناك اهتمامًا من أندية دوري روشن بضم بن رحمة، فيما يمكن للاعب الجزائري أن يقدم على هذه الخطوة حال تلقى عرضًا مناسبًا.

وأضافت أن وكيل بن رحمة لديه علاقات مع مسؤولي الأندية السعودية الكبرى، ويمكن أن يلعب هذا دورًا في إتمام الصفقة.

وتبحث أندية دوري روشن عن تدعيم صفوفها بصفقات جديدة من العيار الثقيل بعد انضمام عدة نجوم الصيف الماضي.

ولم تكشف الصحيفة عن النادي الأقرب لضم بن رحمة أو ما إذا كان الانتقال سيتم في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، أم في نهاية الموسم.

وينتهي عقد بن رحمة مع وست هام يونايتد في يونيو 2026.

وشارك بن رحمة في 16 مباراة في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، لكنه لم يسجل أي هدف، واكتفى بصناعة هدف وحيد.