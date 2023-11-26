البليهي جاهز لمباراة نافباخور.. وجيسوس يختار الخماسي الأجنبي

كشفت تقارير صحفية جاهزية علي البليهي، مدافع الهلال، لمباراة نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، فيما استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، على الخماسي الأجنبي في قائمة المباراة.

ويستعد الهلال لملاقاة نافباخور مساء غدٍ الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين أن البليهي جاهز من الناحية الطبية لخوض مباراة نافباخور.

وطلب البليهي، أمس الأول السبت تغييره خلال مباراة الحزم عند الدقيقة الـ 69 بسبب شعوره بآلام عضلية، وأجرى بعض الفحوصات بعدها أثبتت جاهزيته للمشاركة.

من جانبه، ستكون الكلمة الأخيرة لجيسوس بشأن موقف البليهي من المشاركة ضمن التشكيل الأساسي أو الدفع به كبديل أو إراحته قبل ديربي الرياض ضد النصر يوم الجمعة المقبل.

وفي سياق متصل، اختار جيسوس الصربي سيرجي سافيتش ومواطنه ألسكندر ميتروفيتش والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي ليكونوا اللاعبين الأجانب الخمسة في قائمة الفريق للمباراة.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وهو العدد ذاته الذي يمكله نافباخور، ويتفوق الزعيم بفارق الأهداف.