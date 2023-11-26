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رونالدو وكنو يتنافسان على “هدف الجولة 14”

27 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
النصر والأخدود - كريستيانو رونالدو
النصر والأخدود - كريستيانو رونالدو

يتنافس الثنائي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ومحمد كنو، لاعب وسط الهلال، على جائزة أفضل هدف في الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.

وأعلنت رابطة دوري روشن للمحترفين قائمة من 3 أهداف للمنافسة على جائزة الهدف الأفضل خلال مباريات الجولة 14 التي اختتمت أول أمس السبت.

والأهداف الثلاثة المرشحة للجائزة هي هدف رونالدو الثاني في مرمى الأخدود، وهدف محمد كنو في شباك الحزم، إضافة إلى هدف فيرجل ميسيدان لاعب الطائي في شباك الرائد.

وجاءت الأهداف الثلاثة من تسديدات من خارج منطقة الجزاء، ما يشعل المنافسة.

وطرحت رابطة دوري روشن الأهداف الثلاثة للاستطلاع، حيث سيكون بمقدور متابعي الحساب الرسمي للرابطة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اختيار الهدف الأفضل.

وحتى كتابة هذه السطور، يتفوق هدف كنو بحصوله على 57.2% من الأصوات، مقابل 41.4% لرونالدو، و1.4% لميسيدان، مع تبقي 18 ساعة على نهاية التصويت.