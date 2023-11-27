تشيلسي يقطع طريق الهلال نحو أوسيمين

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد يقطع طريق الهلال نحو النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

فيكتور أوسيمين كان هدفا للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تقديم عرض خرافي وصل إلى 140 مليون يورو وفقا لقناة "سكاي سبورت إيطاليا" وقتها.

لكن المهاجم النيجيري استمر مع نابولي الذي تُوج معه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 2022-2023.

وفي ضوء ذلك، ذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن تشيلسي وضع فيكتور أوسيمين هدفا أساسيا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضافت الصحيفة أن أوسيمين منفتح على الانتقال إلى صفوف تشيلسي في ظل أزمته الأخيرة مع نابولي.

وأوضحت "تيليجراف" أنه من المتوقع أن يصل سعر اللاعب النيجيري الدولي البالغ من العمر 24 عامًا إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وبالتالي، قد تحطم صفقة انتقال أوسيمين المحتملة إلى تشيلسي الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ البريميرليغ (106.8 مليون جنيه استرليني) المدفوعة من النادي اللندني نفسه للتعاقد مع إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي، وهو الشيء الذي قد يُصعب انتقال اللاعب في يناير.