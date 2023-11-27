وصول الطائرة السعودية الـ21 لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

وصلت صباح اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش الدولي في جمهرية مصر العربية.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمرون بها.

وعبرت أمس الأحد مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.