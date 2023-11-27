قبل مواجهة نافباخور.. ماذا يفعل الهلال في ملاعب أوزبكستان؟

يستأنف الهلال رحلة استعادة لقب دوري أبطال آسيا بلقاء صعب نافباخور الأوزبكي.

ويلتقي الهلال أمام مضيفه نافباخور غدًا الثلاثاء على ملعب مركزي في مدينة نمنكان ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال المباراة منتشيا بالفوز التاريخي الذي حققه على حساب الحزم في دوري روشن السعودي بنتيجة 9-0.

ويعتلي "الزعيم" صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، متساويا مع نافباخور الذي تعادل معه في الجولة الأولى لدور المجموعات بالرياض.

وتستعرض صحيفة "الوئام" الإلكترونية في السطور التالية نتائج الهلال في مبارياته السابقة بملاعب أوزبكستان.

ماذا يفعل الهلال في ملاعب أوزبكستان؟

سيخوض الهلال مواجهته الثامنة في الملاعب الأوزبكية منذ استحداث نظام البطولة الآسيوية 2003.

وكانت البداية مع فريق ماشال في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عام 2006، وخسر الهلال بنتيجة 2-1.

ثم التقى الهلال أمام باختاكور في النسخة التالية للبطولة وحقق الفوز بنتيجة 0-2 بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وعاد الهلال ليلعب أمام باختاكور في دور المجموعات لنسخة 2009، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ثم واجه فريق بونيودكور في ذهاب دور الـ16 لنسخة 2014، وعاد بفوز ثمين 0-1، ثم كرر فوزه إيابا في الرياض بثلاثية ليتأهل إلى ربع النهائي.

وفي النسخة التالية (2015) لعب الهلال ضد لوكوموتيف طشقند وفاز بنتيجة 1-2 بمرحلة المجموعات.

والتقى الهلال مع باختاكور للمرة الثالثة في مرحلة المجموعات لنسخة 2016، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وفي البطولة نفسها، سجل الهلال آخر ظهور له في ملاعب أوزبكستان بمواجهة لوكوموتيف طشقن ضمن منافسات دور الـ16، وخسر بنتيجة 2-1.

وتسببت تلك الخسارة في إقصاء الهلال من الآسيوية بعد انتهاء لقاء الذهاب في ملعب الملك فهد في الرياض بالتعادل السلبي.

وبالتالي فإن الهلال تمكن في ملاعب أوزبكستان من تحقيق الفوز في 3 مباريات، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.