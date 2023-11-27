“المواصفات السعودية”: وصول المنضمين للبرنامج الوطني لسفراء الجودة إلى 8182 سفيرًا

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الاثنين، عن وصول المنضمين للبرنامج الوطني لسفراء الجودة إلى 8182 سفيراً وسفيرة، في مختلف مدن ومناطق السعودية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إن سفراء الجودة الأكثر تواجدًا في منطقة الرياض بواقع 3394، ثم مكة المكرمة بواقع 1983، تليهما المنطقة الشرقية 1439 سفيراً وسفيرة.

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وفي المرتبة الرابعة تأتي منطقة المدينة المنورة بعدد 312، ثم منطقة عسير بواقع 207 سفراء، ومنطقة حائل 196، ومنطقة الحدود الشمالية 147، ثم القصيم 140، فيما وصل عدد سفراء الجودة في جازان إلى 119، وتبوك 110، ونجران 58، والجوف بــ 44، والمرتبة الأخيرة منطقة الباحة بــ 33 سفيرًا.

وأشارت المواصفات السعودية، إلى أن سفراء الجودة يقدمون جهوداً توعوية متواصلة في منشآت القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، في قطاعات الخدمات، والصناعة، والصحة، إضافة إلى قطاعي التعليم والمجتمع المدني.

فئات سفراء الجودة المنضمين للبرنامج

وأوضحت المواصفات السعودية، أن هناك ثلاث فئات لسفراء الجودة المنضمين للبرنامج، الفئة الأولى هي فئة سفير جودة وعددهم 7555 سفيراً، فيما انضم 538 لفئة سفير جودة أول، والفئة الثالثة هي فئة سفير جودة مستشار، ووصل عدد المنضمين إليها 89 سفيرًا.

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وأفادت الهيئة أن البرنامج الوطني لسفراء الجودة هو برنامج وطني تطوعي توعوي تدريبي أطلقته الهيئة لنشر ثقافة الجودة، وتوعية وتدريب الأعضاء، والمساعدة في تأهيلهم للعمل في مجالات الجودة والتميز المؤسسي.