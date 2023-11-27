شرطة ألمانيا تدعو الدولة للتحرك بعد أعمال عنف كرة القدم

دعت نقابة الشرطة الألمانية في ولاية هيسن بغرب البلاد، الدولة إلى التحرك في أعقاب أعمال شغب من جانب مشجعي ألتراس كرة القدم في المباراة التي جمعت فريقي فرانكفورت وفي إف بي شتوتجارت بالدوري الألماني السبت الماضي.

وقالت النقابة في بيان صدر أمس الأحد إنه جرت دعوة وزراء داخلية الولايات ووزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر بتسريع إجراء مناقشات مكثفة بشأن تزايد أعمال العنف.

وأوضح مدير النقابة ينس مورير، الذي قال إن أعمال العنف في ملاعب كرة القدم الألمانية قد زادت هذا الموسم، أن "أي شخص.. يمارس أعمال عنف قاسية في ملاعب كرة القدم يجب استبعاده بشكل مستمر ودائم من ساحاتنا الكروية".

ودعت نقابة الشرطة في هيسن إلى تطبيق العقوبات باستمرار. وقال مورير إنه "إذا تم تحديد هوية مرتكبي أعمال العنف الرياضية، فيجب أن تكون هناك عواقب ملحوظة، مضيفا أن حظر الملاعب يجب ألا يكون من "المحرمات".

وقالت شرطة فرانكفورت، التي ذكرت أنها استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات من بين أمور أخرى، إن "عددا بالعشرات من رجال الشرطة أصيب نتيجة أعمال الشغب التي سببها مرتكبو الجرائم العنيفة"، مضيفة أن أربعة منهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وحددت نقابة الشرطة عدد المصابين من رجال الشرطة بأكثر من 40 عنصرا.