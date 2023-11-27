بمشاركة 9 فرق.. انطلاق بطولة وزارة الداخلية الـ13 لكرة القدم

انطلقت منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ13 لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.

وأقيمت البطولة على ملعب معهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، وتستمر لمدة أسبوعين.

فيديو | انطلاق منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ (13) لكرة القدم بمشاركة 9 فرق#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/kZwmEfUm60 — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) November 26, 2023

ويشارك في بطولة وزارة الداخلية 9 فرق، وذلك بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء عبدالله بن محمد القريش.

وتأتي البطولة تأكيدًا لأهمية ممارسة الرياضة للمحافظة على القوة البدنية لرجال الأمن، والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعم وتمكين الكوادر الرياضية، وتعزيز النشاط البدني بشكل منتظم.