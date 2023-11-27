بعد تأكد غيابه عن مونديال الأندية.. دي بروين يكشف موعد عودته

تحدث البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي عن موعد عودته إلى الملاعب من جديد، في ظل إصابته التي أكدت غيابه عن كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.

وأصيب كيفن دي بروين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليبتعد عن الملاعب منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وفي الوقت الحالي، يواصل نجم السيتي تأهيله، وحضر أمس الأحد نهائيات موسم الفورمولا 1 في أبو ظبي.

وعندما تم سؤاله عن موعد عودته، أكد دي بروين أنه يأمل في العودة للمشاركة بحلول أوائل عام 2024.

وقال صاحب الـ32 عاما في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الأمر يسير على ما يرام، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكننا سنكون هناك".

وأضاف: "آمل أن أعود قريبًا بعد العام الجديد، إذا سارت الأمور على ما يرام".

يذكر أن دي بروين شارك في 240 مباراة مع السيتي منذ الانتقال لحامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر ثلاثة مواسم عام 2015، وسجل 96 هدفًا وقدم 153 تمريرة حاسمة.