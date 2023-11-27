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تجاوز كريستيانو رونالدو.. بيلينجهام يتفوق على أساطير ريال مدريد

27 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

واصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام تألقه مع ريال مدريد الإسباني منذ انتقاله للفريق قادما من بروسيا دورتموند الألماني مطلع الموسم الجاري.

وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه قادش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

وأحرز جود بيلينجهام الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74، ليختتم ثلاثية الفريق الملكي الذي اعتلى صدارة الليجا بشكل مؤقت بانتظار مباراة جيرونا ضد أتلتيك بلباو.

بهذا الهدف، عزز بيلينجهام موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وسجل صاحب الـ20 عاما ثلاثة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في 15 مباراة بجميع المسابقات.

وكسر بيلينجهام بذلك رقم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، بعدما سبق أن أحرز نجم النصر السعودي حاليا 13 هدفا في أول 15 مباراة لعبها مع الفريق الملكي.

وأصبح بيلينجهام أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في أول 15 مباراة مع ريال مدريد، متفوقا على عدد كبير من أساطير الميرينجي.

أكثر لاعبي ريال مدريد تسجيلا للأهداف في أول 15 مباراة

  • جود بيلينجهام: 14 هدفا
  • كريستيانو رونالدو: 13 هدفا
  • ألفريدو دي ستيفانو: 13 هدفا
  • برودينسي فولا: 13 هدفا
  • فيرينتس بوشكاش: 11 هدفا