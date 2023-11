تجاوز كريستيانو رونالدو.. بيلينجهام يتفوق على أساطير ريال مدريد

واصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام تألقه مع ريال مدريد الإسباني منذ انتقاله للفريق قادما من بروسيا دورتموند الألماني مطلع الموسم الجاري.

وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه قادش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

وأحرز جود بيلينجهام الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74، ليختتم ثلاثية الفريق الملكي الذي اعتلى صدارة الليجا بشكل مؤقت بانتظار مباراة جيرونا ضد أتلتيك بلباو.

Feels good to be back.🤍 #HalaMadrid pic.twitter.com/4BtCYVRXBx

بهذا الهدف، عزز بيلينجهام موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وسجل صاحب الـ20 عاما ثلاثة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في 15 مباراة بجميع المسابقات.

وكسر بيلينجهام بذلك رقم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، بعدما سبق أن أحرز نجم النصر السعودي حاليا 13 هدفا في أول 15 مباراة لعبها مع الفريق الملكي.

Jude Bellingham has now broken a record held by Cristiano Ronaldo and Alfredo Di Stefano at Real Madrid 🤯https://t.co/GO1lD68ICN pic.twitter.com/ssDrbXXywK

