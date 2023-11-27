أمير الشرقية يستقبل المخترع السعودي الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجوم العلوم

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، عضو المنتخب السعودي للروبوت المهندس محمد عباس البومجداد، بمناسبة حصوله على المركز الأول في برنامج نجوم العلوم.

وقدم البومجداد شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ورعايته للموهوبين من أبناء وبنات المنطقة، مبيناً أنه حصل على المركز الأول في البرنامج في نسخته 15، الذي يتنافس فيه أكثر من 3000 ابتكار.

وأشار إلى أن ابتكاره استغرق 3 أعوام لتطويره حتى بات الجهاز قادر على المشي على الأسطح العمودية للقيام بالمهام التي تشكل خطورة على العاملين بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام مثل: الفحص والصيانة والتفتيش، حيث تم تزويده ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها.

وبين أن مراحل تصفيات مرت بأفضل 100 مشروع، وأفضل 20 مشروعاً، وأفضل 7 مشاريع، وأفضل 3 مشاريع وتوجت بحصوله على المركز الأول.