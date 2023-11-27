وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيطالي لبحث تطورات الأوضاع في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي السيد أنطونيو تاياني، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية، في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقفٍ كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، وعودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.

اقرأ أيضًا: النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال عبر روابط إلكترونية احتيالية

وناقش الجانبان، الجهود الدولية حيال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدد سموه على أهمية سرعة تأمين الممرات اللازمة لإدخال المساعدات للمدنيين.

وجدد وزير الخارجية رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لكافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.