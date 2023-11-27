ليلة “روائع النسباطي” تنضم لليالي موسم الرياض 30 نوفمبر

يحتضن مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي في الرياض يوم 30 نوفمبر الجاري، حفل روائع السنباطي، والذي من المقرر أن يضم نخبة من المطربين العرب.

واشتهر رياض السنباطي بتفرده في تلحين القصيدة العربية، وهو من مواليد مدينة فارسكور بمحافظة دمياط المصرية، وكان والده يغني فيما يعرف بـ"الموالد" والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة، وقد أدرك موهبة ابنه مبكرا فشجعه، وعرف باسم "بلبل المنصورة".

وقد اعلن في وقت سابق عن قائمة النجوم المشاركين في إحياء ليلة “روائع النسباطي”، حيث تضم كل من الفنانة شيرين والفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبدالحكيم والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبدالغني وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

تتجاوز أعمال رياض السنباطي الفنية حاجز الألف لحن، كان رصيد أم كلثوم منها 282 أغنية وقصيدة، تضم أيقوناتها الشهيرة "أراك عصى الدمع"، "ولسه فاكر"، "وحيرت قلبي معاك"، "وأقولك ايه عن الشوق"، "وليلى ونهاري"، "وطوف وشوف"، و"الأطلال".

يذكر أن موسم الرياض كرم حتى الآن من عمالقة الموسيقى المصرية كل من بليغ حمدي ومحمد الموجي وهاني شنودة، كما شهدت تلك الحفلات إشادات كبيرة لدور المملكة في إحياء التراث الفني المصري.