اختبارات طبية تحدد موقف ماكسيمين

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، لاعب الأهلي، سيخضع لاختبارات طبية في النادي من أجل تشخيص إصابته.

وكان آلان سانت ماكسيمين اُستبدل خلال مجريات الشوط الثاني لمباراة الشباب في ختام منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن ماكسيمين عانى من آلام في العضلة الأمامية للفخذ قبل انطلاق مباراة الشباب، مع أنه لم يشعر بها في التدريب الذي سبقه.

وأضافت الرياضية أن طبيب النادي سيُخضع لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق لاختبارات بالأجهزة الطبية، وباستخدام الكرة للوقوف على حجم الإصابة.

وفي حال استمرَّ الألم، سيُجري ماكسيمين آشعة طبية على موضع إصابته، قبل تحديد البرنامج التأهيلي والزمني لعودته من جديد إلى أداء التدريبات الجماعية.

وخضع صاحب الـ 26 عامًا قبل انطلاق مواجهة الشباب لتدريبات انفرادية برفقة المصري إبراهيم إسماعيل، اختصاصي العلاج والتأهيل، بعد شعوره بآلام قبل انطلاق عمليات الإحماء للمباراة.

يذكر أن الأهلي سيلتقي أمام أبها في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 لدوري روشن.