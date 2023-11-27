انخفاض الإنفاق الأوروبي على المرضى والرعاية الصحية في عام 2022

شهد الإنفاق على المرضى والرعاية الصحية في الحماية الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 انخفاضاً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021 (8.5 %).

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المكتب الأوروبي للإحصاء إن من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 24 التي تتوفر لها تقديرات عام 2022، كان الإنفاق على مرض الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية أعلى في فرنسا (10.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وألمانيا (9.7٪) وسلوفينيا (8.6٪) والنمسا (8.5٪) وبلجيكا (7.8٪)، بينما كان الأدنى في بلغاريا (4.2٪) وأيرلندا (4.6٪) والمجر وليتوانيا (كلاهما 4.7٪) وإستونيا (4.8٪).

وسجلت جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا انخفاضا في مرض الحماية الاجتماعية والإنفاق على الرعاية الصحية بين عامي 2021 و 2022. وسجل أكبر انخفاض في الإنفاق على المرض والرعاية الصحية في بلغاريا (1.1 نقطة مئوية)، تليها المجر (0.9 نقطة مئوية)، وليتوانيا وأيرلندا (كلاهما 0.8 نقطة مئوية).

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الوحيدة التي أبلغت عن زيادة هي لوكسمبورغ (0.3 نقطة مئوية) وسلوفينيا (0.1 نقطة مئوية). حافظت قبرص على نفقاتها عند مستوى عام 2021.

وتأتي هذه المعلومات من التقديرات الأولية لنفقات الحماية الاجتماعية، وهي المؤشرات الرئيسية للنظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة والتي تقدمها البلدان المبلغة على أساس طوعي.