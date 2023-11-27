بسبب إجازة يوم التأسيس.. “التعليم” تعلن تقديم موعد اختبارات الفصل الثاني 1445

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس الموافق 5 من شعبان المقبل لعام 1445هـ، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.

وعدلت الوزارة تقويم الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ أمس الأحد الموافق 12/‏‏5/‏‏1445هـ، الموافق 26/‏‏11/‏‏2023م، وكان من المقرر أن ينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/‏‏8/‏‏1445هـ الموافق 22/‏‏2/‏‏2024م.

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وقررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 5/‏‏8/‏‏1445هـ الموافق 15/‏‏2/‏‏2024م، وتنتهي الأربعاء 11/‏‏8/‏‏1445هـ، الموافق 21/‏‏2/‏‏2024م.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وانطلق الفصل الدراسي الثاني أمس الأحد، حيث ينتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها، بمدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

من المقرر أن يتخلل الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ أمس الأحد عدة إجازات، تبدأ بأول إجازة مطولة التي تأتي في 4/‏‏6/‏‏1445هـ الموافق 17/‏‏12/‏‏2023م.

يتبعها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ومدتها 10 أيام، وتبدأ في 22/‏‏6/‏‏1445هـ الموافق 4/‏‏1/‏‏2024م،

وتأتي آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 7/16/‏‏1445هـ الموافق 28/‏‏1/‏‏2024م.

وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي تبدأ في يوم الخميس الموافق 12/‏‏8/‏‏1445هـ، الموافق 22/‏‏2/‏‏2024م.

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وتعتمد وزارة التعليم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، مدة كل فصل 3 أشهر، وقبل نهايته يتم إجراء الاختبارات النهائية لمدة أسبوع.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/‏‏8/‏‏1445هـ الموافق 3/‏‏3/‏‏2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 4/‏‏12/‏‏1445هـ الموافق 10/‏‏6/‏‏2024م.