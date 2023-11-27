بعد غياب شهر.. دي ليخت يعود لتدريبات بايرن ميونخ

عاد ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني إلى التدريبات من جديد بعد تعافيه من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة.

وذكر بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني في بيان :"قلب دفاع بايرن ميونخ البالغ من العمر 24 عاما استكمل جلسة تدريبية فردية في ملعب التدريب صباح اليوم الاثنين."

Willkommen zurück! Matthijs de Ligt ist erstmals seit seiner Innenbandverletzung wieder im Individualtraining. #FCBayern pic.twitter.com/LyjrachdBC — Victor Catalina (@vcatalina96) November 27, 2023

وكان دي ليخت قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي خسرها بايرن ميونخ أمام ساربروكن 1-2 في بطولة كأس ألمانيا في أوائل نوفمبر.

ولم يكشف بايرن ميونخ عن موعد متوقع لعودة دي ليخت إلى المباريات من جديد.