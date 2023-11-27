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بعد غياب شهر.. دي ليخت يعود لتدريبات بايرن ميونخ

27 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

عاد ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني إلى التدريبات من جديد بعد تعافيه من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة.

وذكر بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني في بيان :"قلب دفاع بايرن ميونخ البالغ من العمر 24 عاما استكمل جلسة تدريبية فردية في ملعب التدريب صباح اليوم الاثنين."

وكان دي ليخت قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي خسرها بايرن ميونخ أمام ساربروكن 1-2 في بطولة كأس ألمانيا في أوائل نوفمبر.

ولم يكشف بايرن ميونخ عن موعد متوقع لعودة دي ليخت إلى المباريات من جديد.