وزير الخارجية يلتقي عدد من نظرائه على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، في مدينة برشلونة الإسبانية، وعلى هامش المؤتمر التقى عددًا من نظرائه لبحث تطورات الأوضاع في غزة، ومناقشة عددًا من الملفات، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

لقاءات على هامش المؤتمر

وخلال مشاركة الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، التقى على هامش المؤتمر، بوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقفٍ كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، وعودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.

وناقش الجانبان، حسب بيان وزارة الخارجية، الجهود الدولية حيال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدد سموه على أهمية سرعة تأمين الممرات اللازمة لإدخال المساعدات للمدنيين.

ونقل بيان الخارجية، عن الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لكافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما التقى بوزير خارجية جمهورية لاتفيا كريسيانيس كارينس، وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين.

واستعراضا العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين.

وعقد اجتماعًا مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، بهدف بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار، والإسهام في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. وبحث الوزيران، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية.

كما التقى وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة

وخلال زيارته إلى إسبانيا، التقى وزير الخارجية على رأس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بوزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.