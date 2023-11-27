الحريصي يحصد المركز الأول في “جائزة الشباب العربي 2030”.. ويؤكد لـ “الوئام”: جاءت بعد 3 سنوات من الرغبة والتحضير

حقق محمد بن حسن حريصي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد - قسم الإعلام والاتصال، المركز الأول بجائزة جائزة الشباب العربي 2030، والتي يشرف عليها معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، حيث تمت المشاركة ببحث عنوانه التغطية الإعلامية الأميركية للقضايا في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية المتحدث الرسمي للبيت الأبيض أنموذجا)

التقت "الوئام" بالحريصي، الذي أكد أن مشاركته في جائزة الشباب العربي 2030 جاءت بعد ثلاث سنوات من الرغبة والتحضير، وقد لاحظ أن الألقاب البحثية والجوائز كانت تُمنح لممثلي الدول العربية الأخرى، ولذا قرر أن يُظهر للمملكة العربية السعودية بصمة قوية في هذا المحفل العلم، وبفضل الله، تحقق هذا الهدف وأصبح الحريصي فخرًا للوطن.

وأضاف "الحريصي" أنه مشاركته في جائزة الشباب العربي 2030 تركزت على دراسة وتقييم كيفية تأطير متحدث البيت الأبيض للقضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، وتحديدًا فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واستمرت الدراسة لمدة 22 سنة، ابتداءً من عام 2000م حتى عام 2022م وقد استخدمت الدراسة أساليب بحثية متقدمة في جمع وتحليل البيانات، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد "الحريصي" أن نتائج الدراسة تحققت في تسليط الضوء على العناوين الرئيسية التي تمت مناقشتها بشأن السعودية ومصر في التغطية الإعلامية، حيث تم تسليط الضوء على القادة السياسيين والمسؤولين السعوديين والمصريين، وتحليل مواقفهم وتصريحاتهم وكيفية تأثيرها على السياسة الإقليمية، كما تم تحليل التغطية الإعلامية للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في البلدين، وكيفية تصويرها وتفسيرها في وسائل الإعلام المختلفة.

وتم اختيار محمد الحريصي كفائز بجائزة الشباب العربي 2030 نظرًا لأهمية دراسته وتأثيرها الكبير في فهم العلاقات السياسية والإعلامية بين الدول العربية.

وأعرب الحريصي عن شكره وامتنانه لجميع الأشخاص الذين دعموه وساهموا في نجاحه، بدءًا من عائلته وأصدقائه ومشرفيه الأكاديميين.

الجدير بالذكر أن محمد الحريصي حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحاصل أيضًا على درجة الماجستير في الصحافة من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاليا مبتعث من جامعة الملك خالد بأبها لإتمام درجة الدكتوراه في الصحافة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل كمحاضر في كلية الصحافة بجامعة شمال تكساس.