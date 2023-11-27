ضمنهم زميل رونالدو وأسطورة الريال.. نجوم على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن

أصبح دوري روشن السعودي وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي النصر، مطلع العام الحالي.

ووضعت أندية دوري روشن خططها لسوق الانتقالات الشتوي المقبل مبكرًا، وبدأت تتحرك في خطوات جدية لإتمامها بنجاح.

كانت أندية دوري روشن قد نجحت في ضم عدد من أبرز نجوم كرة القدم في الصيف الماضي، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار ورياض محرز وروبن نيفيش وأليكساندر ميتروفيتش وفابينيو ونجولو كانتي.

وأشارت عدة تقارير خلال الأيام الأخيرة عن استهداف المزيد من النجوم خلال يناير القادم.

حارس البرتغال ينضم إلى جانب مواطنه رونالدو

أكد موقع "Onefootball" العالمي أن حارس وولفرهامبتون الإنجليزي، البرتغالي جوزيه سا، بات قريبًا من الانتقال لدوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الموقع أن جوزيه سا قد ينضم إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو في دوري روشن، مشيرًا إلى أن نادي وولفرهامبتون حدد مبلغًا يقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل الحارس البرتغالي.

وانضم الحارس الدولي البرتغالي إلى صفوف النادي الإنجليزي في يوليو 2021، قادمًا من أولمبياكوس.

كاسيميرو يريد الانضمام لدوري روشن

أشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إلى أن البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يريد الانضمام لدوري روشن وإنهاء مسيرته هناك.

وانضم كاسيميرو لصفوف مانشستر يوناتيد في الانتقالات الصيفية الماضية من ريال مدريد.

وشارك الدولي البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا مع الشياطين الحمر في الموسم الجاري في 12 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

ناديان من دوري روشن يتنافسان للتعاقد مع نجم عالمي جديد

وفقًا للإعلامي الرياضي التركي إكرام كونور، يتنافس ناديان من دوري روشن؛ للتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأشار كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى استعداد الناديين؛ لتقديم مبلغ يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو " لشراء الستة أشهر الأخيرة من عقد مارسيال.

ويرتبط المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 سنة، بعقد مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 2024 المقبل.

سجل أنتوني مارسيال 89 هدفًا وصنع 54 آخرين، خلال 313 مباراة رسمية مع نادي مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

مودريتش يتجه إلى إنهاء مسيرته مع الريال والتوجه إلى السعودية

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد يتجه إلى إنهاء مسيرته مع النادي الملكي التي استمرت 12 عامًا، والتوجه إلى دورى روشن السعودي مع نهاية عقده فى الصيف المقبل.

ووقع مودريتش عقدًا لمدة عام واحد في نهاية الموسم الماضي.

وبدأ لاعب خط الوسط الكرواتي خمس مباريات فقط من أصل 17 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم.

روما يسمح لنجمه بالرحيل إلى دوري روشن

أفادت شبكة "romapress" الإيطالية بأن كريس سمولينغ مدافع روما اقترب من الرحيل عن ناديه، والانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم.

وأشارت إلى أن أندية من دوري روشن أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم سمولينغ في الميركاتو الشتوي القادم، بعد أن أجرت استفسارات أولية للتعاقد معه في الصيف الماضي.

مانشستر يدرس عرضًا لرحيل الدنماركي إريكسن

بات الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب مانشستر يونايتد، قريبًا من الرحيل في يناير المقبل.

ووفقًا لموقع Caught Offside، يدرس النادي عرضًا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني من الدوري السعودي للاعب الدنماركي.

وخلال مشاركاته في 15 مباراة في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي والبطولات الأخرى، سجل الدنماركي هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

الهلال يتحرك لإبرام صفقة من صفوف برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني عن تحرك إدارة نادي الهلال لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يهتم الهلال بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، لتعويض الإصابة الطويلة التي تعرض لها مواطنه نميار.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا تلقى عرضًا من نادي الهلال في الصيف الماضي لكنه أغلق الباب تمامًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك بعض الأسماء المرشحة أيضًا مثل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وكان برشلونة تعاقد مع رافينيا قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي في صيف 2022، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

دي بروين يتلقى اتصالًا من النصر

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي على رادار الدوري السعودي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية تلقى الدولي البلجيكي اتصالاً من جانب مسؤولي نادي النصر للانتقال خلال الميركاتو الشتوي أو في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت أن نادي النصر شرح مشروعه طويل الأمد لكيفن دي بروين، وسعيه لأن يضمه خلال عام 2024 إلى تشكيلة مكونة من لاعبين عالميين في مقدمتهم النجم البرتغالي كريتستيانو رونالدو.

وينتهي عقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الكروي 2025/2024.