بنزيما يقود الهجوم.. تشكيل الاتحاد أمام أجمك في دوري أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة مضيفه أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

تقام المباراة مساء اليوم الاثنين، على ملعب ميتالورج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الاتحاد كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: مهند الشنقيطي، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود.

الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العمري.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما وفيليبي جوتا.

ويتصدر الاتحاد المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أجمك المركز الأخير دون رصيد.

وكان "العميد" قد حسم مواجهة الدور الأول مع الفريق الأوزبكي بجدة 0/3.

ويحتاج الاتحاد للفوز في المباراة ليقترب أكثر من حسم بطاقة الصعود للدور الإقصائي، بعد تعثره في الجولة الماضية أمام القوة الجوية العراقي 0/1.