جيسوس: مواجهة نافباخور صعبة جدًا.. وهدفنا التأهل كمتصدر للمجموعة

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أن مباراة فريقه المقبلة أمام نافباخور الأوزبكي في الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا، صعبة للغاية.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنخوض يوم الغد لقاءً صعبًا جدًا أمام فريق منظم ونسعى أن نكسب المباراة ونتأهل للدور المقبل".

وأضاف: "سيتأهل الفائز في مباراة الغد كمتصدر للمجموعة وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه".

وتابع: "يلعب الفريق كل يومين مباراة، وكعادتنا سنحدث تغييرات في الفريق بما يسهم في تحقيق هدفنا".

ويحل الهلال غدًا ضيفًا على نافباخور على ملعب استاد مركزي بأوزبكستان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بالتساوي مع نافباخو صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.