بونو: سعيد بمشاركتي الأولى مع الهلال في البطولة الآسيوية

عبر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، عن سعادته بمشاركته الآسيوية الأولى أمام نافباخور الأوزبكي في الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا.

وقال بونو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يسعى الفريق في كل مباراة يخوضها إلى تحقيق هدفه الرئيس في الظفر بالنقاط الثلاث وهذا ما نسعى إليه".

وأضاف: "ندرك أهمية مواجهة الغد ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة فريق منظم ونأمل أن نحقق الانتصار".

وتابع: "سعيد بمشاركتي الأولى مع الفريق في البطولة الأسيوية وبتواجدي".

ويحل الهلال غدًا ضيفًا على نافباخور على ملعب استاد مركزي بأوزبكستان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بالتساوي مع نافباخو صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.