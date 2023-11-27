خبير اقتصادي لـ”الوئام”: أكبر حملة ترويجية سعودية في الصين دمج مميز للملف الصناعي بالسياحي

تعمل رؤية السعودية 2030 على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، وفي إطار هذه الرؤية أطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملتها الترويجية الدولية الأولى في الصين.

وقال الخبير الاقتصادي المصري بلال شعيب، إن إطلاق هذه الحملة الترويجية أسلوب اقتصادي شيق ومميز، يربط بين ملفات مختلفة منها الصناعة والسياحة والاستثمار.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الوئام"، أن السوق السياحي تغيّر في المملكة بشكل كبير وطغا الاهتمام بالملف الاقتصادي على معظم الملفات لتغيير وجه المملكة بالكامل.

وأشار إلى أنه منذ 10 سنين مضت كانت السياحة الدينية فقط تستحوذ على الاهتمام الأكبر في ملف السياحة السعودية، لكن الآن تغير الوضع تماما فهناك أنوع مختلفة من السياحة في المملكة سواء للمدن الذكية الجديدة أو السياحة الترفيهية في المهرجانات العالمية المختلفة.

وأكد أن المملكة الآن تنافس دول كثيرة من جيرانها في ملف الصناعة الهندسية، وتسعى لجذب المستثمرين لخلق التكامل الاقتصادي الصناعي والسياحي.

وقال إن سياسات المملكة الاستراتيجية تستهدف بيع المنتج الصناعي من خلال المنتج السياحي، مشيرًا إلى أن الصين قوة عظمى في العالم وفي قارة آسيا، وتسعى المملكة لجذب الاستثمار الصيني المباشر.

وأشار إلى أن المملكة تتمتع بكل الأمور الجاذبة للاستثمار من البنية التحتية والمعمارية القوية واليد العاملة، والأفكار الحديثة، والاعتماد على التقنية والتكنولوجيا المتطورة.

وأطلقت الهيئة السعودية للسياحة، في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2023، حملتها الترويجية الدولية الأولى في جمهورية الصين الشعبية. تهدف هذه الحملة إلى دعوة السياح الصينيين لاستكشاف الوجهات السياحية المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

وقد تم إطلاق الحملة في واجهة "بوند البحرية بمدينة شنغهاي"، بحضور مسؤولين من الجانبين السعودي والصيني.

ومنذ إطلاقها، استقبلت الحملة أكثر من 80 ألف زائر، ووصلت إلى أكثر من 500 مليون صيني، وارتفعت الحجوزات إلى المملكة بمعدل 277%.

وتضمنت الحملة إطلاق سلسلة من العروض المرئية والصوتية، التي تبرز المواقع الطبيعية والتاريخية والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية في المملكة. كما تم تطوير عدد من المواد التوجيهية والبرامج التعليمية بلغة الماندرين الصينية، للتعريف بالثقافة السائدة في المملكة وكيفية التخطيط لرحلة سياحية سلسة وممتعة وآمنة.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين قائلاً: "تعد جمهورية الصين الشعبية واحدة من أهم الأسواق الإستراتيجية الرئيسية المستهدفة، باعتبارها واحدة من أكبر مصادر السياح الدوليين. وتستهدف المملكة الوصول إلى 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030".

وقال رئيس أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالهيئة السعودية للسياحة الحسن الدباغ: "نأمل من خلال هذه الحملة الترويجية أن نلهم مزيداً من السياح الصينيين لزيارة المملكة العربية السعودية".

وتم نشر جميع المواد الترويجية للحملة على التلفزيون الوطني الصيني وعدد من أهم المنصات الرقمية في جمهورية الصين الشعبية، كما تم نشرها في الصفحة المخصصة للصين بمنصة "روح السعودية"، وجميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة السعودية للسياحة.