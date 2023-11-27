الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية تعزيز التعاون

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) نغوزي أوكونجو- إيويالا، وذلك في مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف.

وأشاد في بداية اللقاء بجهود منظمة التجارة العالمية في التعامل مع تحديات التجارة الدولية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية أثرت على اقتصاداتها, مجددًا التزام دول المجلس بدعم مبادرات منظمة التجارة العالمية، وتأكيد الدور المهم لدول مجلس التعاون في النظام التجاري العالمي.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات العالمية، مثل انعدام الأمن الغذائي وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على التجارة، وتأمين سلاسل التوريد, وتأكيد أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في دعم استقرار الاقتصاد العالمي, وضرورة اعتماد نهج موحد لمواجهة التحديات التجارية العالمية واستغلال الفرص المتاحة للنمو والتنمية, ودراسة مشاركة مجلس التعاون في أعمال لجان منظمة التجارة العالمية لكسب المزيد من الخبرات التجارية بما يعود بالنفع على القطاع التجاري في دول المجلس.

وتناول اللقاء التحضيرات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر انعقاده في فبراير القادم، حيث عبر الأمين العام عن اعتزازه باستضافة مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر المهم, كما عبر الطرفان عن تفاؤلهما بتحقيق نتائج إيجابية في المؤتمر القادم على غرار ما سبقه من مؤتمرات.